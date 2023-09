Platz 2: 20 Mio.: Emilia Clarke & Sean Bean

"Khaleesi"-Star Clarke konnte dank "Game of Thrones" in der Filmwelt Fuß fassen und hat so mit Blockbustern wie "Terminator – Genisys" und "Solo: A Star Wars Story" und der Buchverfilmung "Ein ganzes halbes Jahr" ihre Millionen verdient. Allein in den letzten vier Staffeln der Fantasy-Serie hat Emilia Clarke 12,5 Millionen US-Dollar als Gage bekommen

Auch Sean Bean aka Ned Stark gehört natürlich zu den bestbezahlten Schauspieler:innen der HBO-Serie – ebenfalls ein sehr bekanntes Gesicht in Hollywood. Da er nur in einer Staffel in "Game of Thrones" dabei war, hat er sich sein Vermögen vor allem durch seine Beteiligung an "Lord oft he Rings" und Serien wie "Snowpiercer" von Netflix, "Die Medici" und "The Frankenstein Chronicles" aufgebaut.