Patrizia Reggiani: Das macht "Lady Gucci" heute

Heute lebt Reggiani in Mailand. Gegenüber "The Guardian" erklärte sie 2016, mit ihrer Mutter in einem Haus wohnen zu müssen – was ihr nicht sonderlich zusagte. "Manchmal wünsche ich mir, wieder in der Vittore Residenz zu sein, weil meine Mutter so schwierig ist. Sie beschimpft mich jeden Tag ohne Grund."

Wie die britische "Vogue"-Ausgabe berichtet, soll Patrizia Reggiani fast unmittelbar nach ihrer Entlassung eine teure Einkaufsstraße in Mailand entlang spaziert sein – samt dunkler Sonnenbrille, viel Goldschmuck und einem Papagei auf ihrer Schulter. Bis heute sei sie manchmal mit dem Vogel in der Nachbarschaft zu sehen, heißt es.