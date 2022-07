Schauspieler Rufus Beck feiert seinen 65. Geburtstag

Seinen Geburtstag wird er allerdings nicht daheim in München feiern, sondern auf dem Mittelmeer. "Wir segeln von Italien nach Griechenland entlang der berühmten Orte der griechischen Mythologie", verrät er der Deutschen Presseagentur in München. "Insofern fällt mein Geburtstag dieses Jahr aus, aber ein neues Abenteuer beginnt."

"Zehnkämpfer der darstellenden Kunst" nennt sich Beck selbst - mit einem Augenzwinkern. Komödie, Krimi, Abenteuer und natürlich Drama, die Liste seiner Auftritte ist lang und vielfältig. Nach dem Abitur in Heidelberg studierte er und kam bald ans Theater. 1981 engagierte ihn das Saarländische Landestheater. Nach Stationen in Tübingen, Frankfurt, Köln und Basel beeindruckte er als Franz Moor in Friedrich Schillers Drama "Die Räuber" am Bayerischen Staatsschauspiel. Er spielte bei Festspielen in Worms oder Bad Hersfeld. Auch Regie führte er, so bei Peter Maffays Musical "Tabaluga und das verschenkte Glück", wo er auch selbst als Magier zu sehen war.

Besonders häufig widmet sich der in Heidelberg geborene Wahlmünchner dem jungen Publikum - mit gutem Grund: "Am liebsten bin ich Papa", sagt der Münchner über seine Lieblingsrolle. Wie sich das Vatersein anfühlt, weiß er genau, hat er doch zwei Töchter und einen Sohn, die ihn vor allem bei der Auswahl seiner Sprecherrollen berieten. "Wenn die das bejaht haben, habe ich auch den einen oder anderen Stoff als Hörbuch produziert."