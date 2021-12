Die besten Streaming-Highlights Mitte Dezember 2021

"A CHRISTMAS NUMBER ONE" (12. DEZEMBER)

Regie: Chris Cottam

Mit: Freida Pinto, Iwan Rheon, Helena Zengel, Alfie Boe, Debi Mazar

Als Metalhead einen Weihnachtssongs fabrizieren? Nun gut, Gitarrist Blake (Iwan Rheon) lässt sich von seiner Nichte Nina (der deutsche Shootingstar Helena Hengel, bekannt aus Norah Fingscheidts "Systemsprenger") überreden und wagt sich in den Kitschbereich vor.

Wie es der Zufall will, wird Musikmanagerin Meg (Freida Pinto) auf die Nummer aufmerksam, sucht sie doch für die britische Boyband 5 Together einen potenziellen Hit für die Feiertage. Blöd nur, dass der hartgesottene Undergroundmusiker Blake auf das kommerzielle Musikbusiness nicht gut zu sprechen ist. Aber natürlich geht es in "A Christmas Number One" nicht nur um musikalische Harmonie, sondern auch - erraten - die Liebe.

"AMERICAN RUST", Staffel 1 (15. DEZEMBER)

Regie: John Dahl, Darnell Martin, Craig Zisk

Mit: Jeff Daniels, Maura Tierney, Bill Camp, David Alvarez, Alex Neustaedter

Wenn der Amerikanische Traum zerplatzt, hat das oft fatale Folgen: In "American Rust", basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Philipp Meyer, muss eine ganze Kleinstadt im Südwesten Pennsylvanias damit kämpfen, dass der ökonomische Abschwung und die Armut immer tiefere Schneisen in die Gesellschaft schlagen. Zudem erschüttert ein Mord die lokale Bevölkerung, was nicht nur Polizeichef Del Harris (Jeff Daniels) vor schwierige Entscheidungen stellt. In diesen neun Episoden gibt es wenig Erbauliches, dafür viel Trostlosigkeit und verhärtete Fronten.

"LAST TRAIN TO CHRISTMAS" (19. DEZEMBER)

Regie: Julian Kemp

Mit: Michael Sheen, Nathalie Emmanuel, Cary Elwes, Robin Askwith, Mia McKenna-Bruce

Weihnachten ist eine magische Zeit. Das erfährt auch der Nachtclubmanager Tony Towers (Michael Sheen mit herrlicher Föhnfrisur), als er im Jahr 1985 mit einem Zug Richtung Familienfeierlichkeiten aufbricht. Geht Tony nämlich von Waggon zu Waggon, so bewegt er sich durch sein eigenes Leben vor und zurück, springt also durch die Zeit.

Aber nicht nur das: Er kann mit seinen Handlungen und Aussagen auch den weiteren Verlauf seines Schicksals und das seiner Liebsten beeinflussen. So stellt sich in diesem "Last Train To Christmas" also die Frage: Denkt Tony nur an sich selbst oder ergreift er diese einmalige Chance, um nicht nur seinem Leben die richtige Richtung zu geben?