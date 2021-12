Suzzanne Douglas (Schauspielerin)

Der Serienstar starb am 6. Juli mit 64 Jahren. Zuletzt war sie in "When They See Us" zu sehen.

Robert Downey Senior (Schauspieler & Regisseur )

Am 7. Juli ist Downey Senior mit 85 Jahren gestorben.

Sonny Chiba (Schauspieler)

Shinichi "Sonny" Chiba galt nach seinem Mitwirken in "Kill Bill" und "The Fast & Furious: Tokyo Drift" als Actionstar. Mit 82 Jahren ist Chiba am 19. August gestorben.

Michael Nader (Serienstar)

"Der Denver Clan"-Star ist am 25. August aufgrund seiner Krebserkrankung mit 76 Jahren verstorben.

Heide Keller (Schauspielerin)

Der deutsche Filmstar wurde durch Produktionen wie das "Traumschiff" bekannt. Mit 81 Jahren starb sie am 27. August.

Michael K. Williams (Schauspieler)

Der "12 Years a Slave"-Star ist mit 92 Jahren am 16. September gestorben.