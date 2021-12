Jahresrückblick: Die 13 besten Netflix-Serien 2021

Inside Job

"Inside Job" ist eine bitterböse und messerscharfe Satire über Verschwörungstheorien im ebenso frechen Animationsstil – eine Serie also, die aktueller nicht sein könnte und die aktuelle Lage der Gesellschaft mit einem befreienden Augenzwinkern kommentiert. Weil zwischendurch müssen wir in all der Dunkelheit auch mal lachen dürfen. Das Besondere: Sowohl Schwurbler als auch Conspiracy-GegnerInnen werden an der Comedy ihre größte Freude haben.

Im Fokus steht die (sehr chaotische) Schattenbehörde Cognito Inc., dessen Aufgabe es ist, die Verschwörungstheorien dieser Welt geheim zu halten. Reale Verschwörungstheorien werden organisch in die Serie eingebaut und derart ernst genommen, dass sie natürlich jegliche Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Hintergründig, verspielt und am Puls der Zeit.

