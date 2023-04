"Neu in der deutschen Serienlandschaft"

"Der Mix aus übernatürlichem Horror und Coming-Of-Age-Comedy, wie in 'Followers', ist neu in der deutschen Serienlandschaft“, sagt Dr. Christoph Schneider, Country Director für Deutschland und Österreich bei Prime Video, in einer Presseaussendung. "Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern ab 2024 mit "Followers" einen coolen Mix aus Spannung, Gänsehaut und Humor präsentieren zu können."