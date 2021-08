Heath Ledger - 10 Dinge, die ich an dir hasse

Als wäre es nicht schon genug gewesen, dass er ein fantastischer Schauspieler war, in "10 Dinge, die ich an dir hasse" zeigte Heath Ledger, dass auch ein talentierter Sänger in ihm steckte. Er kreierte eine unvergssliche Version des Frankie-Valli-Hits "Can’t take my Eyes Off You", während er von Sicherheitsbeamten eine Tribüne auf und ab gejagt wurde.

Hier geht's direkt zum Film!