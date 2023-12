"Modern Family"-Star Sofia Vergara (51) hat eine für fünf Jahre gültige Verfügung gegen einen Stalker erwirkt. Das berichtet "Sky News". Demnach gab eine Richterin am 13. Dezember dem Antrag von Vergaras Anwälten statt, die die Höchstdauer von fünf Jahren gefordert hatten.

Die Verfügung für sich und ihren Sohn Manolo (32) hatte Vergara im vergangenen Monat beantragt. Der 34-jährige Verdächtige habe sich wiederholt unbefugt in die Nähe ihres Hauses in Los Angeles begeben, gab die Schauspielerin dabei laut "Sky News" an. Der Mann wurde 2021 bereits wegen Vandalismus an Vergaras Haus zu einer 32-monatigen Haftstrafe verurteilt. Nachdem er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden war, soll er sich Vergaras Haus in einer bewachten Wohnanlage wieder genähert haben.