Am Vorabend der Oscarverleihung werden in Los Angeles traditionell die Goldenen Himbeeren für die vermeintlich schlechtesten schauspielerischen und künstlerischen Leistungen des Jahres verliehen. So findet auch die 44. Verleihung der Razzie-Awards in diesem Jahr am 9. März statt - und damit einen Tag vor der diesjährigen Oscar-Zeremonie.

Normalerweise unterscheiden sich die Preisträger beider Awards-Shows deutlich voneinander. Aber in der mittlerweile über 40-jährigen Historie der Razzie-Awards gab es auch immer wieder Überschneidungen. Namhafte Oscarpreisträgerinnen und Preisträger erhielten den ungeliebten Spottpreis der US-Filmindustrie.

Folgende Stars gewannen sowohl einen Oscar als auch die Goldene Himbeere - auch bekannt als Anti-Oscar.