In der Reality-TV-Show "Temptation Island" wollten Adrian Loevenich und Charline Grothe ihre Liebe testen. Die Partnerschaft hielt dem Treuetest nicht stand, doch von Liebeskummer war bei Adrian nicht viel zu sehen, denn der Düsseldorfer verliebte sich kurz darauf in "Temptation Island"-Verführerin Justyna, die ebenfalls Teil der fünften Staffel war. Und die scheint nicht nur mit Adrian auf Tuchfühlung zu gehen, wie die 27-Jährige nun in einem Interview mit "Bild" ausplaudert.