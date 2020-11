"The Crown": Hat Prinz Harry das Ende der Serie mit Netflix ausgehandelt?

Netflix kündigte bereits das Serienende nach der sechsten Staffel an – da die letzten Seasons jeweils etwa zehn Jahre abdeckten, könnte sich das Finale etwa 2010 abspielen. Also lange vor Prinz Harrys und Meghan Markles Hochzeit. Dieses abrupte Ende könnte laut Levin etwas mit Markles und Prinz Harrys Netflix-Deal zu tun haben. Der Streaming-Dienst sei womöglich einen Kompromiss mit den beiden eingegangen.

"Die erste Frage, die mir Prinz Harry damals stellte, war, ob ich mir 'The Crown' ansehe. Ich nuschelte, dass ich Netflix nicht benutze, und fragte, ob er und seine Familie sich die Serie ansehen. Er sagte: 'Ja, wir schauen alle die Serie. Aber ich werde darauf bestehen, dass sie endet, bevor sie mein Leben näher thematisiert'", so Levin gegenüber "The Mirror". Das Gespräch mit Angela Levin und Prinz Harry fand nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel der Serie statt.

Für Levi sei aber nach wie vor unklar, warum Prinz Harry mit Netflix einen Vertrag abgeschlossen hat, obwohl der Streaming-Dienst seine Familie lächerlich macht.