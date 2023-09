Ludacris: "L.A. Crash" und "Fast & Furious"-Filmreihe

Rapper Ludacris (46), der mit bürgerlichen Namen Christopher Brian Bridges heißt, ist möglicherweise der erfolgreichste Schauspieler unter den hier aufgeführten Musikern. Nicht nur wirkte er 2004 im mit drei Oscars ausgezeichneten Episodenfilm "L.A. Crash" mit. Auch aus der "Fast & Furious"-Filmreihe ist er seit dem Jahr 2003 und der "The Fast and the Furious"-Fortsetzung "2 Fast 2 Furious" nicht mehr wegzudenken.

Zwar fehlte er noch in "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006) und "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." (2009), doch ab "Fast & Furious Five" aus dem Jahr 2011 zählt Ludacris zu Vin Diesels (56) so oft beschworener "Fast"-Familie. Legendär sind seine verbalen Streitereien und humoristischen Einlagen mit Co-Star Tyrese Gibson (44), der übrigens ebenfalls neben seiner Schauspielkarriere als Musiker erfolgreich ist.