Die Australierin ist einer der großen Wegbereiterinnen für die Sichtbarkeit von Frauen in der Filmindustrie. Schon in den 1980er- Jahren machte sie mit ihren Kurzfilm auf sich aufmerksam. 1993 erhielt sie für ihr Drama "Das Piano" als allererste Frau die Goldene Palme in Cannes. In Folge wurde der Film für elf Oscars nominiert und wurde in den Kategorien beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin und bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet.

Mit "Top of the Lake" setzte sie neue Maßstäbe für TV-Serien und erhielt dafür sowohl einen Emmy als auch einen Golden Globe. Ihr Kinocomeback feierte sie 2021 mit dem ungewöhnlichen Western "The Power of the Dog", für den sie bei den Oscars, den Golden Globes, den Filmfestspielen von Venedig und auf zahlreichen weitern Festivals ausgezeichnet wurde.