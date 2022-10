Tom Felton brachte bei "Harry Potter"-Dreh Rickman in Atemnot

"Harry Potter"-Star Tom Felton hat davon erzählt, wie er Snape-Darsteller Alan Rickman bei einer Szene in schlimme Atemnot brachte. "Ich werde diese Worte nie vergessen: 'Tritt nicht auf meinen verdammten Umhang!'", zitierte ihn der 35-jährige Brite, der in den Filmen Harrys Widersacher Draco Malfoy verkörperte. Nach Rickmans Warnung habe er zunächst "quasi gekichert", erinnert sich Felton in einem Video auf Instagram.

"Die Todesser (bei Harry Potter eine Bande von Bösewichten) und ich haben uns angeschaut und gedacht 'Macht er Scherze?'" Schnell sei aber offensichtlich geworden: Rickman sei überhaupt nicht zum Scherzen zumute gewesen.