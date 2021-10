"Maid": Das ist die wahre Geschichte hinter der Netflix-Miniserie

In dem Anfang Oktober gestarteten Netflix-Drama "Maid" erleben wir Margaret Qualley als obdachlose Mutter, die dennoch nie den Lebensmut verliert und sich mit ihrem Kind durch eine aussichtslos scheinende Situation hindurchmanövriert.

Die Frau ist in einem wahren Teufelskreis gefangen: Um arbeiten zu können, muss sie ihr Kind unterbringen, doch um einen Platz im Kindertagesheim zu bekommen, ist für die Mutter ein Job-Nachweis erforderlich.

Autobiografie

Diese Geschichte ist aber nicht etwa reine Fiktion, sondern basiert auf Stephanie Lands autobiografischem Bericht "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive". In dem Buch schildert die Frau ihren schweren Lebensweg: 2008 floh sie aus einer zerstörerischen Beziehung und musste sich als Alleinerzieherin mit einem Job als Putzfrau durchschlagen.