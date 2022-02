Bald steht wieder der Valentinstag vor der Tür. Juhu, den ganzen Tag der ewigen Liebe widmen, mit Herzerl in den Augen herumrennen, unbestraft dem Kitsch frönen und mit dem/der PartnerIn auf Wolke Sieben schweben, weil Bodenhaftung ist an diesem Tag ja nun wirklich nicht gefragt. Was gibt es Schöneres als den Tag der Liebe!

Oder?!

Vielleicht gehörst du ja auch zu jener Sorte Mensch, die bei den obigen Zeilen genervt die Augen verdrehen. Die allergischen Schnupfen bei jedem Strauß roter Rosen bekommen, die sich die Ohren zuhalten bei jedem romantischen Love-Song und die panisch flüchten, wenn Amors Pfeil sie verfolgt.

Dann ist es am besten, du verbarrikadierst dich (vielleicht ja mit deinem/der PartnerIn) am Valentinstag zuhause und feierst die Nicht-Romantik. Am besten geht das mit Anti-Liebesfilmen, die zeigen, dass Zweisamkeit manchmal ganz und gar nicht die schönste Sache der Welt ist. Oder die sich einfach über all das romantische Getue lustig machen.

Merke: Der Liebe kannst du zwar nicht ganz entgehen, kitschigen Liebesschnulzen aber durchaus.

Die 7 besten Anti-Valentinstags-Filme: