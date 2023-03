Derzeit sorgt "Creed III – Rocky's Legacy" für volle Kinosäle, aufgrund des großen Zuspruchs soll Michael B. Jordan (Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller in Personalunion) sogar schon an einem gesamten "Creed-verse" arbeiten. Es mag die Verbindung zur Box-Legende Rocky sein oder Jordans gestählt verschwitzter Körper, was uns am Film so sehr begeistert.

Aber es ist wohl auch der Mikrokosmos Boxring, in der jeder Schlag zum großen Triumph oder qualvollen Niederlage wird, in der das Animalische über die Vernunft siegt und in dem das biblische Gesetz "Auge um Auge, Zahn um Zahn" so dominiert wie nirgendwo sonst in der Gesellschaft.