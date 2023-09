Meg Ryan: der Name allein lässt Herzen höher schlagen und erinnert uns an romantische Filmabende. Diese Hollywood-Ikone hat im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen magischen Filmen mitgewirkt, die uns zum Lachen, Weinen und Träumen gebracht haben. In den 1980ern und 1990ern war sie das Gesicht des RomCom-Genres, von dem wir nicht genug bekommen konnten. Am 13. Oktober feiert sie an der Seite von David Duchovny in "What happens later" ihr romantisches Film-Comeback.

Hier sind die 7 besten Filme von Meg Ryan vor, die du einfach gesehen haben musst: