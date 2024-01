Olivia Colman feierte am 30, Januar ihren 50. Geburtstag! Die britische Schauspielerin steht nun schon seit über 20 Jahren vor der Kamera. Sie begann ihre Karrie mit kleineren Rollen in TV-Serien, bis sie mit ihrer Darstellung der Sophie Chapman in "Peep Show" für größere Aufmerksamkeit sorgte.

Über die Jahre mauserte sie sich zu einem Publikumsliebling, die vor allem in Nebenrollen überzeugen konnte, doch schließlich setzte sie sich in den letzten Jahren auch als phänomenale Hauptdarstellerin durch. Colman ist so beliebt, dass es nicht nur Preise regnet, sondern sie kann sich auch vor Angeboten kaum retten: gefühlt kein Monat, in dem kein neuer Film mit ihr erscheint.

Das sind die 5 besten Film mit Olivia Colman: