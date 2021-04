Die 11 besten Mini-Serien auf Amazon Prime

Sharp Objects (8 Episoden)

Das in den Himmel gelobte und mehrfach preisgekrönte Drama beweist einmal mehr, dass Hollywood-Ausnahmetalent Amy Adams die einzig würdige Nachfolgerin von Meryl Streep ist: Sie legt ihre Figur, die labile Reporterin Camille Preaker, als eine faszinierende Mischung aus Selbsthass, Sardonismus und Zerbrechlichkeit an, bleibt dabei in jeder Minute höchst authentisch. Alkohomissbrauch und Selbstverletzungen prägten ihre Vergangenheit, die inneren Dämonen trägt sie freilich weiterhin mit sich rum – auch, als sie in ihrer Heimatstadt von einem Mord an zwei Mädchen berichten muss.

Anders als beispielsweise in "The Fall – Tod in Belfast" geht es in "Sharp Objects" nicht um ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel oder um ein zermürbendes Psychoduell zwischen Gesetz und Outlaw. Der tiefe und unstillbare Schmerz, der ganz tief in die Serie eingeschrieben ist, kommt vollends aus Camille selbst. Dieser Schmerz liegt natürlich in der Vergangenheit, die mit dem Mordfall wieder an die Oberfläche kommt – was aber nicht konstruiert, sondern fast schon schlüssig inszeniert wird. Die verträumten Südstaaten-Bilder fangen nahezu perfekt Camilles desolaten Seelenzustand ein, was der Serie eine elegetische Aura verleiht. Nicht nur Adams, auch die Nebendarsteller*innen, allen voran Patricia Clarkson, laufen in "Sharp Objects" zur Höchstform auf.

