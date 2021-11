Diese 4 Sky-Original-Weihnachtsfilme erwarten uns 2021

Mit gleich vier Sky Original Weihnachtsfilmen versüßt Sky den ZuschauerInnen dieses Jahr die Weihnachtszeit:

Neben "Der kleine Roald Dahl und die Maus" über eine wundersame Episode im Leben des berühmten Schriftstellers wird auch das brandaktuelle Musik-Drama "A Christmas Number One" mit Freida Pinto, Iwan Rheon und dem deutschen Shootingstar Helena Zengel ("Systemsprenger") seine Premiere feiern.

Außerdem als exklusive Premiere: "Last Train to Christmas" mit Michael Sheen als erfolgreicher Nachtclubmanager, der im Jahr 1985 an Weihnachten zu seiner Familie fährt und sich im Zug seiner Herkunft stellen muss. Und in "Der fabelhafte Mr. Blunden" begeben sich zwei Teenager auf ein großes Abenteuer in die Vergangenheit.

Im Folgenden stellen wir diese vier Produktionen noch näher vor: