Science-Fiction-Filme haben die Kraft, uns in ferne Galaxien zu entführen, uns mit futuristischen Technologien zu begeistern und uns über die Grenzen der Realität hinaus zu denken. Im Juni widmen sich Streamingportale diesem Genre. Anbei unsere ganz persönliche Auswahl der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten!

Die 8 besten Sci-Fi Filme aller Zeiten Blade Runner (2014): Ridley Scotts Meisterwerk entführt dich in eine düstere Zukunftsvision, in der menschenähnliche Roboter nach Identität streben. In der Final Cut Version erhältst du überarbeitete Spezialeffekte und noch nie zuvor gesehene Specials

2001: Odyssee im Weltraum (1968): Stanley Kubricks epische Reise durch Raum und Zeit setzt Maßstäbe für visuelles Storytelling und philosophische Tiefe. Mit der Raumschiff-Journey zum Jupiter wurde übrigens auch erstmals das Thema Künstlichen Intelligenz durch den Bordcomputer HAL 9000 angeschnitten.

Matrix (1999): Die Wachowskis schufen mit "Matrix" einen bahnbrechenden Film, der unsere Vorstellung von Realität und Virtualität auf den Kopf stellte und in dieser Sammlung natürlich nicht fehlen darf. Das Boxset auf Amazon ist derzeit sogar in Aktion!

E.T. - Der Außerirdische (1982): Steven Spielbergs berührendes Meisterwerk erzählt die herzerwärmende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Der einsame Jungen namens Elliott findet einen gestrandeten Außerirdischen namens E.T. findet und hilft ihm, nach Hause zurückzukehren. Dabei entwickeln sie eine tiefe Freundschaft, während sie versuchen, E.T. vor den Behörden zu verstecken und seine Rettung zu organisieren.

Inception (2010): Christopher Nolan entführt in die Welt der Träume und zeigt die schwindende Grenze zwischen Realität und Illusion auf. Während Dom Cobb und sein Team durch verschiedene Traumebenen navigieren, werden sie mit gefährlichen Projektionen und ihren eigenen inneren Dämonen konfrontiert, was die Mission zunehmend kompliziert und riskant macht. Ab sofort in Prime Video inkludiert.

Der Marsianer - Rettet Mark Watney (2015): Ridley Scott beweist erneut sein Talent für Sci-Fi mit dieser packenden Überlebensgeschichte auf dem roten Planeten. Nach einem missglückten Mars-Einsatz wirdAstronaut Mark Watney für tot gehalten und muss alleine auf dem Mars ums Überleben kämpfen.

Interstellar (2014): Christopher Nolan stellt die Liebe als universelle Konstante in den Mittelpunkt in die Unendlichkeit des Weltraums. Als Cooper auf eine gefährliche Reise durch ein Wurmloch geht, um bewohnbare Planeten zu finden und die Menschheit vor dem Aussterben zu retten, bleibt seine Tochter Murph alleine auf der Erde zurück.

Aliens - Die Rückkehr (1986): In "Aliens – Die Rückkehr" kehrt Ellen Ripley, die einzige Überlebende des ersten Films, auf den Planeten LV-426 zurück, um eine Gruppe von Kolonisten zu retten. Dort entdeckt sie, dass die Kolonie von einer Vielzahl gefährlicher Xenomorphs überrannt wurde, und kämpft verzweifelt um ihr Überleben.

