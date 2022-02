Christiane F.: Hier kannst du Filme, Serien und Dokus streamen

"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", die Biografie von Christiane Felscherinow und dem "Stern", schlug bei der Veröffentlichung Ende der Siebziger hohe Wellen: Erstmals wurde das Drogen-Problem ernsthaft thematisiert und bekam mit dem jungen Mädchen Christiane F. ein Gesicht.

Seit mehr als 40 Jahren zählt das Buch über heroinabhängige Teenager in Berlin zur Pflichtlektüre an vielen Schulen – und wurde seit den 80er-Jahren außerdem in mehreren Dokumentationen, Filmen und einer Serie aufgegriffen.

Wir verraten, wie man alle Verfilmungen über das Leben Felscherinows ansehen kann.