"Crooks"-Staffel 2: Geht die Gangsterjagd auf Netflix weiter?

Staffel 2 mit Fokus auf Joseph und Nina?

Nach all den Troubles, Abenteuern und Gefahren gibt es für Charly, Joseph (Christoph Krutzler) und sogar Hassan (Erdal Yıldız) ein Happy End. Doch weil ein friedliches Leben halt dann doch zu langweilig ist, macht sich Joseph gemeinsam mit Nina (Maya Unger) auf den Weg nach Tiflis, um den russischen Gangster zu treffen, der für den Tod von Ninas Vaters verantwortlich ist. Im Gepäck haben sie eine Goldmünze, hinter der aber scheinbar auch alle Gangster Europas her sind. Klingt erneut nach allerlei Problemen ...

Es könnte also sein, dass Joseph und Nina in der potenziellen zweiten Staffel von "Crooks" die Protagonist:innen sind; deren Story könnte fortgesetzt werden. Die Serie würde somit erneut in die Gangster-Unterwelt abtauschen, aber in anderen (osteuropäischen?) Städten spielen. Oder kommt alles wie immer ganz anders, als man denkt? Lassen wir uns überraschen!