Bevor Emma Stone mit "Poor Things" für Furore sorgte, war sie in einem anderen Werk von Yorgos Lantimos zu sehen: In "The Favourite" brilliert die Amerikanerin in der Rolle der Abigail Masham, einer ehrgeizigen jungen Frau, die in den Intrigen und Machtspielen des englischen Königshofs des 18. Jahrhunderts gefangen ist. Stones nuancierte Darstellung verleiht Abigail eine faszinierende Komplexität, die das Publikum fesselte.

Der Film besticht durch sein cleveres Drehbuch (für das es auch einen Goldjungen gab), welches historische Ereignisse mit schwarz-humorigen Elementen verwebt. Es wundert wenig, dass "The Favourite" insgesamt zehn Oscar-Nominierungen erhielt.

"The Favourite" kann man sich auf Netflix und Disney+ anschauen. Auf Prime Video und Apple TV+ kann man den Film auch ausleihen. Hier geht's direkt zum Film!