"Little Women": Zeitlose Mädchensorgen aus den 1860er Jahren

Schwierige Selbstverwirklichung

Es braucht Zeit, um sich hier zurechtzufinden- zumindest bei mir war es so. Aber vermutlich bin ich auch mit falschen Erwartungen an diesen Film herangegangen, da ich Alcotts Roman nicht kannte und eher mit einer spannenden Geschichte gerechnet habe, bei der die vier Schwestern auf sich allein gestellt Abenteuer während des Bürgerkriegs erleben. Stattdessen bleibt der Krieg hier aber fast völlig ausgeblendet und ist höchstens kurz durch die Briefe des Vaters präsent. Die "kleinen Frauen" lernen Freuden und Probleme kennen, die man mit ihrer Altersstufe in Verbindung bringen würde: Tanzvergnügen, erste Flirts, kleine Streitereien, die Suche nach Selbstverwirklichung. Denn jede der vier jungen Damen hat künstlerische Anlagen: Jo ( Saoirse Ronan) schreibt Geschichten, Meg ( Emma Watson) steht gern auf der Theaterbühne, Beth (Eliza Scanlen) spielt vorzüglich Klavier und Amy (Florence Puph) malt. Doch da sie nun einmal in den 1860er Jahren leben, ist es für eine Frau nicht leicht, aus diesen Talenten tatsächlich etwas zu machen und den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Jo versucht sich in New York als Autorin durchzuschlagen, wird jedoch durch einen Brief wieder heimgerufen, da Beth schwer erkrankt ist. Diese Zeitebene wird jedoch durch häufige Rückblenden unterbrochen, an die man sich ebenfalls erst gewöhnen muss, weil man zunächst den Eindruck von einer mehr oder weniger zufälligen Aneinanderreihung vom Alltagserlebnissen der Frauen erhält. Doch dann fügen sich die Rückschauszenen auf das frühere Leben vor sieben Jahren plötzlich sehr gut in die Handlung ein und verleihen der Geschichte noch eine zusätzliche Dimension.