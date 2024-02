Widerstand: 5 Filme gegen den Faschismus

Der Faschismus hat viele Gesichter, doch seine grässlichsten Auswüchse hat er vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa gezeigt. Eine Ideologie, die demokratische Prozesse ablehnt und Menschen in Gut und Böse einteilt, sollte längst der Vergangenheit angehören, doch leider findet sie auch heute noch zahlreiche Anhänger:innen – und sie werden immer mehr.