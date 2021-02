Golden Girls (1985 - 1992)

Picture it: Miami, 1985. Vier Frauen im besten Alter (eine davon schon ein bisschen jenseits davon) leben zusammen in einem gemütlichen kleinen Haus und unterhalten sich liebend gerne über das Leben in all seinen farbenprächtigen Facetten und geben am laufenden Band exzentrische Anekdoten aus ihrer ereignisreichen Vergangenheit zum Besten – das alles bestenfalls bei Kaffee und Käsekuchen.

Klingt verrückt und sonderbar, hat aber bestens funktioniert, damals in den 1980ern – und tut es auch heute noch. Von Beginn an war die bahnbrechende Serie über die alten Damen Dorothy, Blanche, Rose und Sophia ein Hit, bis auf die letzte siebente Staffel konnte sich die Serie in den Top 10 halten. Neben Running Gags, frechen Sprüchen, Slapstick-Humor und Schenkelklopfer-Witzen wurden aber auch viele ernste Themen angesprochen: So nahmen sich die "Girls" auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um Menopause, finanzielle Sorgen im Alter, künstliche Befruchtung, Obdachlosigkeit, Homosexualität oder AIDS ging. Ein Skandal damals, aus heutiger Sicht eine Rutsche für viele Nachfolgeserien.

Eine Rutsche für Kommendes wie "Sex and the City", "Desperate Housewives" oder "Hot in Cleveland" (ja vielleicht sogar für die Spice Girls!) war freilich auch das damals noch nie dagewesene Casting-Konzept: Für jeden Geschmack war eine Figur dabei, so unterschiedlich waren die vier Freundinnen (bzw. Mutter und Tochter): die naive Rose, die männerfressende Blance, die sarkastische Dorothy und die lebenserfahrene Sophia. Betty White, Rue McClanahan, Bea Arthur und Estelle Getty wurden alle (!) für ihre Leistungen mit einem Emmy ausgezeichnet – und das absolut zu Recht: Sie verschmolzen mit ihren Figuren wie damals kaum andere TV-Schauspieler*innen. Da ist es kaum vorstellbar, dass White ursprünglich Blanche und McClanahan eigentlich Rose hätte spielen sollen.

