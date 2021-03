12 Filme nach wahren Begebenheiten bei Amazon Prime

Erschütternde Wahrheit (2015)

Der aus Nigeria stammende Dr. Bennet Omalu legte sich Anfang der Nullerjahre mit der larger-than-life-großen NFL (National Football League) an, als er bei bereits verstorbenen NFL-Spielern chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE) diagnostiziert: eine durch wiederholte Schläge auf den Kopf ausgelöste Schädigung des Gehirns, die zu Demenz, Depression und Wesensveränderungen führt. Omalu möchte mit seiner Entdeckung an die Öffentlichkeit – was der NFL natürlich gar nicht gefällt, denn Geld wiegt bekanntlich schwerer als individuelle Gesundheit.

Football mag ein National-Heiligtum der US-Amerikaner sein, trotzdem ist "Erschütternde Wahrheit" auch für uns Europäer*innen nicht minder interessant: erzählt der Film doch in seinem Kern über das universale "David gegen Goliath"-Prinzip, bei dem in diesem Falle leider auch die Hautfarbe eine Rolle spielt. Trotz wichtiger Message und durchaus emotional mitreißenden Momenten ist "Erschütternde Wahrheit" am Ende aber nicht mehr als ein solides Sport-Drama, dem ein bisschen mehr Biss gut getan hätte.

