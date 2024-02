Auch wenn in der Anwaltsserie kein Drogenbaron im Fokus steht, so verstrickt sich der Protagonist Jimmy McGill aka Saul Goodman immer mehr in den Rauschgifthandel, indem er Mitarbeitende eines Kartells gerichtlich vertritt. Außerdem legt die Figur, ähnlich wie Griselda Blanco, eine negativ geprägt Entwicklung hin: Der Anwalt McGill überschreitet immer wieder die Grenzen der Moral, bis er nicht mehr zwischen Richtig und Falsch unterscheiden kann und schließlich zum skrupellosen, unvergesslichen Saul Goodman wird, den Fans aus "Breaking Bad" kennen und lieben. Dadurch ist "Better Call Saul" auch eine der besten Spin-Off-Produktionen.

Die Serie liefert Unterhaltung allerbester Qualität, wie auch die Bewertung 9 von 10 auf IMDb beweist. "Better Call Saul" ist quirlig bunt, todernst, still und doch höchst intensiv und gewaltig.

