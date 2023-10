Disney entführt dich in die Welt von Merlin und Artus in diesem zeitlosen Animationsfilm, der eine magische Atmosphäre für Halloween schafft. Der kleine Floh scheint besondere Kräfte zu besitzen, von denen er selber nichts ahnt. Bis er dem Zauberer Merlin und dessen Eule Archimedes begegnet. Kann Floh das Schwert, das tief in einen mächtigen Stein gerammt ist, herausziehen und somit Thronfolger Englands werden?

Zu sehen auf Disney+, Apple TV+, Sky und Prime Video. Hier geht's zum Film!

