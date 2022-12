Karl Merkatz: Die 6 besten Filme der Schauspiellegende

Karl Merkatz ist am 4. Dezember im Alter von 93 Jahren verstorben. Er machte sich vor allem mit seiner Rolle des Edmund Sackbauer in der Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" einen Namen. Bekannt war er auch für seine Figur des Bockerer in der gleichnamigen Filmreihe und kreierte mit "Mei Bier is ned deppat" einen der kultigsten österreischen Sprüche aller Zeiten.

Auch wenn Merkatz vor allem durch Serien und seine Auftritte in über 150 Theaterstücken bekannt ist, hat er auch eine beachtliche Filmografie zu bieten.

Hier sind die 6 besten Filme der unvergesslichen Schauspiellegende Karl Merkatz: