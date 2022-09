Lässt man Disney+ außer Acht (hier liebt die Familienliebe ja in der Natur der Sache), ist Netflix der familienfreundlichste Streaminganbieter. Das eigene Kids-Profil bietet ausschließlich altersgerechtes Programm an – und das in einer Fülle, das die lieben Kleinen vor Freude in Schnappatmung versetzt. Hier können die Kids im geschützten Rahmen r mit ihren Lieblingsfiguren entspannen, spielen, lernen und forschen können. Und Eltern haben mal kurz Zeit für sich.

Netflix weiß: Willst du erfolgreich sein, darfst du auch auf den Nachwuchs nicht vergessen. Die sind nämlich nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Gegenwart. Nicht überraschend also, dass das Streamingportal alles daran setzt, um sein Kinder-Angebot zu erweitern. So gibt es beispielsweise weiterhin das "Netflix Jr. Magazin" mit vielen spielerischen Aktivitäten und Basteln mit den beliebten Figuren (Achtung: leider nur auf Englisch!).

Zudem erscheinen folgende neuen Kinderserien in den kommenden Monaten auf Netflix: