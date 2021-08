Die 11 besten Krimi-Filme auf Amazon Prime

Die Unfassbaren – Now You See Me (2013)

Vier ZauberkünstlerInnen (Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson und Dave Franco), die sich "The Four Horsemen" nennen, liefern Bühnen-Shows ab, die die Grenze zwischen Realität und Illusionen verschwimmen lassen. Ihre Performances sind jedoch nichts mehr als Ablenkungsmanöver: Während die MagierInnen auf der Bühne ins Staunen versetzen, rauben sie Tresorräume aus, die schon mal auf einem anderen Kontinent liegen. Das FBI ist ihnen jedoch schon auf den Fersen ...

Nomen est omen: Wie der (deutsche) Titel schon verrät, ist in diesem Krimi-Drama rein gar nichts fassbar, das Spiel von Schein und Sein wird zum Prinzip der Lust. Das Drehbuch besticht mit einem intelligenten Plot, einer rasanten Handlung und vielen Twists – vor allem über das Finale wird man noch lange nachdenken. "Die Unfassbaren – Now You See Me" ist also so spektakulär und undurchsichtig wie eine Zaubershow selbst!

"Die Unfassbaren – Now You See Me" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

Hier geht's zum Film!