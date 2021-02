Die 15 besten Kultfilme der 80er-Jahre

Dirty Dancing (1987)

Die 17-jährige Frances "Baby" Houseman (Jennifer Grey) wird dazu verdonnert, mit ihren biederen Eltern und ihrer Schwester den Sommer in einem langweiligen Ferien-Ressort zu verbringen. Als sie den sexy Tanzlehrer Johnny Castle kennenlernt, springt zwar nicht sofort der Sympathie-, dafür aber der Erotik-Funken über. Spontan beschließt sie, Johnnys Tanzpartnerin zu werden und mit ihm am hiesigen Tanzwettbewerb teilzunehmen. Bei den anstrengenden Proben lässt sich Körperkontakt natürlich nicht vermeiden.

Nobody puts Baby in a Corner: Millionen von Frauen heulten sich 1987 in Kinosälen die Augen aus dem Kopf, begannen danach aber prompt von einem ebenso heißblütigen Latin-Lover-der-gar-kein-Latin-Lover-ist zu träumen, wie ihn Patrick Swayze in diesem hoch-emotionalen, hoch-romantischen und hoch-erotischen Tanzfilm darstellt.

Ein Film, den für die damalige Zeit eine durchaus faszinierend-anrüchige Aura umgab. Weltweit versuchten sich Paare an erotischen Tanzeinlagen (und scheiterten meist kläglich), weltweit konnten vor allem junge Frauen Dialog für Dialog den Film mitsprechen. Noch nie wurde sexuelles Erwachen so rhythmisch in Szene und Bild gesetzt wie hier. "Dirty Dancing" ließ nicht nur unsere Beine, sondern auch unsere Träume, Seelen und Herzen tanzen – und das zu einem Soundtrack, der auch 34 Jahre später in der Filmgeschichte konkurrenzlos ist.

