Die 12 besten Märchen-Realverfilmungen:

Der Zauberer von Oz (1939)

Der Evergreen unter den Märchen-Realverfilmungen, der das Wort "Kult" in "Kultstatus" packte: "Der Zauberer von Oz" mit der legendären Judy Garland in der Hauptrolle ist ein regenbogen-buntes Meisterwerk über die Magie der Fantasie, das Gute im Menschen und die Macht der Freundschaft. Er ist einer der ersten Filme in Technicolor – und der vielleicht erste phantasmagorische Eskapismus der Filmgeschichte, dem sich sowohl Jung und Alt bedenkenlos und mit viel Freude hingeben konnten.

Der Film machte nicht nur den Klassiker "Somewhere over the rainbow" weltbekannt, sondern beeinflusste auch unser Bild der guten und bösen Hexe nachhaltig. Bis heute geben zahlreiche KünstlerInnen das Märchen als wichtige Inspirationsquelle für ihr Schaffen an.

Hier geht's direkt zum Film!