"Me Time": 7 ähnliche Filme, die du als Fan lieben wirst

Weil im Grunde Kevin Hart so gut wie immer dieselben Rollen in fast denselben Filmen spielt, bist du als "Me Time"-Fan mit anderen Hart-Filmen auf jeden Fall gut beraten. "The Man from Toronto" stammt ebenfalls aus dem Hause Netflix: Der 43-Jährige gibt hier einen erfolglosen Verkaufsberater und New Yorks größten Pechvogel, der mit dem "Mann aus Toronto" (toll wie immer: Woody Harrelson) verwechselt wird – der blöderweise der tödlichste Auftragskiller der Welt ist ... Kurzweilig.

