Sofia Vergara spricht über ihre Krebsdiagnose

"Nicht in Panik geraten"

Im Fernsehen blickte Sofia Vergara auf ihre Krebsdiagnose zurück: "Als ich 28 Jahre alt war, entdeckte mein/e ÄrztIn einen Knoten an meinem Hals. Sie haben einige Untersuchungen und Tests eingeleitet und erklärten mir, dass ich Schilddrüsenkrebs hatte."

Wie "ABC News" zudem berichtet, erzählte die Schauspielerin, dass die Diagnose ein Schock gewesen sei. "Ich war so jung. (...) Das Erste, was ich dachte: 'Tod'. Das ist alles, an was ich denken konnte", so Vergara im Interview.