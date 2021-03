17 Netflix-Serien mit vielen Staffeln und Folgen

How I met your mother (2005-2014, 208 Episoden)

"How I met your mother" ist der Beweis, dass Comedy auch niveauvoll-authentisch und ohne Peinlichkeiten geht. Die Serie ist der inoffizielle Nachfolger von "Friends", aber so viel näher am Leben dran, als es Rachel und Co. je gewagt hätten. Hier sieht man den Protagonist*innen dabei zu, wie sie mit authentischen Veränderungen des Lebens umgehen – denn anders als in anderen Sitcoms bleibt bei Ted und seinen Freunden nie alles beim Alten. Sie dürfen sich tatsächlich weiterentwickeln.

Die Frage, wer die Mutter von Teds Kindern ist, ist natürlich der rote Faden der Serie – und schlichtweg ein kongenialer Trick, uns 208 Episoden lang bei der Stange zu halten. Kleine versteckte Hinweise werden von Beginn an eingebaut, die sich Folgen oder Staffeln später entweder als Wahrheit oder Red Herring erweisen. Rätsel-Raten in glanzvoller Rom-Com-Verpackung! In Sachen serieller Kontinuität ist "How I met your mother" das Vorzeige-Objekt der TV-Landschaft. Dabei wird zudem derart liebevoll auf der narrativen Spielwiese herumgetollt, dass man gerne bereit ist, die ein oder andere dramaturgische Schwäche zu verzeihen.

