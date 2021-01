"Pieces of a Woman" auf Netflix: Oscar-Chancen für Shia LaBeouf

Packend

"Pieces of a Woman“ ist ein herzzerreißendes Familiendrama, das einen von der ersten Sekunde an in seinen Bann zieht. Die tragische Geschichte eines jungen Paares beschäftigt sich mit der Frage nach Trauer, den Bedingungen der Liebe und der Unmöglichkeit des Vergessens. Die emotionale Kraft der Geschichte schöpft vor allem aus der Tatsache, dass ganz gewöhnliche Menschen durch eine Tragödie gehen, die jedem passieren könnte.

Das Gefühl, als ZuseherIn selbst nicht vor so einem Schicksal sicher zu sein, macht aus diesem Drama ein unvergessliches Filmerlebnis.