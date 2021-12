Traditionell-kitschige Weihnachtsfilme sind nicht nur so süß, dass man beim Anschauen glaubt, davon Karies zu bekommen, sie spielen einem auch die heile Welt vor. Das ist okay, besonders zu Weihnachten (und in "Zeiten wie diesen", wie es so schön heißt) lechzen wir nach harmoniegetünktem Eskapismus und flüchten gerne in eine Welt, in der das größte Problem ist, dass der Eierlikör schon wieder alle ist.

Sieht man aber genauer hin, wird in diesen Filmen alles andere als eine perfekte Realität gezeigt, denn: fast alle von ihnen präsentieren eine heteronormative Welt, in der Diversity sich höchstens auf ein vielfältig-üppiges Weihnachtsmahl bezieht (nicht, dass wir solch einem abgeneigt wären!).

LGBTIQ-Figuren sucht man aber in Weihnachtsfilmen in den allermeisten Fällen vergeblich, und das ist gleich aus mehren Gründen schade. Schließlich ist Weihnachten der Fest der Liebe – und wir alle wissen, sagen wir es laut gemeinsam: Die Liebe hat viele Gesichter. Auch unterm Christbaum, der ja selbst ohnehin alle Regenbogen-Farben spiegelt.

Die 5 besten LGBTIQ Weihnachtsfilme: