Was ist "Rotten Tomatoes"?

Zur Erklärung: "Rotten Tomatoes" ist eine der größten FilmkritikerInnen-Plattformen weltweit. Die Seite bewertet Filme nicht selbst, sondern sammelt Film-Rezensionen aus der ganzen Welt und gibt dann an in Prozent an, wie viele dieser Rezensionen den Film positiv beziehungsweise negativ bewerteten.

Um fair zu bleiben: "Rotten Tomatoes" gibt auch den Audience-Score des jeweiligen Films an, sprich: Wie kam der Streifen beim Publikum an? Und hier kann "Morbius" einiges wieder wettmachen: Bei den ZuseherInnen kommt er auf sehr gute 70 Prozent. Anscheinend geht hier die Schere zwischen Publikum und KritikerInnen einmal mehr weit auseinander. Und auch, was die Kino-Einnahmen betrifft, hält sich "Morbius" bisher wacker.