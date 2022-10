In einem "Guardian"-Interview sprach nun "Watchmen"-Mastermind Alan Moore über sein Problem mit SuperheldInnen-Filmen.

"Bereits 2011 habe ich gesagt, dass es mir Sorgen bereitet, wenn Millionen von erwachsenen Menschen sich in Schlangen stellen, nur um einen 'Batman'-Film zu sehen. Das ist eine Infantilisierung, die den Drang nach einer einfacheren Zeit, nach einfacheren Wirklichkeiten weckt. Dies wiederum öffnet dem Faschismus Tür und Tor. Hunderttausende Erwachsene stellen sich an, um sich Geschichten und Situation anzusehen, die nur der Unterhaltung dienen. Der Unterhaltung von zwölfjährigen Jungs, die vor 50 Jahren gelebt haben, wohlgemerkt! Superhelden sind und waren niemals etwas für Erwachsene! Dieses Missverständnis passierte in den 1980ern und ich bin auch Schuld daran, ich gestehe! Damals hieß es in unsagbar vielen Schlagzeilen über meine 'Watchmen', dass Comics nun 'endlich erwachsener geworden' wären. Nein, Comics sind nicht erwachsen geworden, ein paar jonglieren mit erwachsenen Themen, aber im Kern sind sie immer noch das Gleiche wie eh und je. Eher anders herum: Das Publikum hat sich dem emotionalen Alter der Comics angepasst."