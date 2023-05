Sean Vetter (Vin Diesel) und sein Partner Demetrius Hicks (Larenz Tate) sind im Hexenkessel von Los Angeles aufgewachsen. Jetzt haben beide der Drogenkriminalität den Kampf angesagt. Beim Versuch den massiven Drogenstrom an der amerikanisch-mexikanischen Grenze einzudämmen, verhaften sie den berüchtigten Memo Lucero (Geno Silva), Boss des Baja-Kartells. Als Vetters Frau von dessen Nachfolger Diablo getötet wird, schwört er Rache. Dabei operiert er gefährlich nah an den Grenzen der Legalität. Und er legt sich sogar mit der Polizeieinheit an, der er sein Leben gewidmet hat.

"Extrem Rage" ist ein generischer Rachefilm mit wenig Überraschungen. Die Handlung besteht im Grunde aus einer Aneinanderreihung an Gewaltphantasien, die ab und an von erzwungen emotionalen Szenen unterbrochen werden. Einer der vielen vergeblichen Versuche außerhalb der "Fast"-Reihe, Vin Diesel als neuen Actionstar in Hollywood zu positionieren.

