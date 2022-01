Dexter (2006-2013)

Die Rückkehr des freundlichsten Serienmörders aller Zeiten schlug in den vergangenen Wochen ein wie eine Bombe und brachte uns ZuseherInnen erneut in ein moralisches Dilemma: Dürfen wir "so einen Menschen" cool finden? Höchste Zeit also, um sich erneut der Original-Serie zu widmen und die Erinnerungen an die blutigen Anfänge von Dexter und seinem Polizei-Team aufzufrischen – oder sie vielleicht sogar das allererste Mal anzusehen.

"Dexter" taucht schonungslos und mit einer großen Portion schwarzem Humor in die Psyche eines Serienkillers ein und präsentiert moralische Flexibilität in Serienform. Noch nie haben wir uns einem Serienkiller so nahe gefühlt – was auch dem genialen und sensiblen Schauspiel von Michael C. Hall geschuldet ist. Grausam spannend!

