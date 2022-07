5 tolle Sommer-Filme zum Streamen: Kult-Romanze und Blockbuster

"Call Me By Your Name"

"Call Me By Your Name" erzählt die Geschichte des 17-jährigen Elio, der im Sommer des Jahres 1983 in Norditalien Oliver kennenlernt, der mehrere Wochen als Forschungsassistent von Elios Vater verbringt. Die beiden entdecken ihre Gefühle füreinander, die sich zu einer sinnlichen Romanze entwickeln. Der Film von Luca Guadagnino (50) verhalf Timothée Chalamet (26), der neben Armie Hammer (35) zu sehen ist, 2017 zum Durchbruch in Hollywood. Er war zudem für die Rolle des Elio als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert. Momentan ist "Call Me By Your Name" bei Netflix verfügbar.