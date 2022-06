Disney+-Streaming-Sommer 2022: Diese Highlights erwarten euch

Marvel-Filme und-Serien

Ein ganzes Cinematic Universe hält Disney+ für die Marvel Fans bereit. Vom ersten "Iron Man"-Film bis zum neuesten Highlight, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" warten die Filme des MCUs auf das Publikum. Ab 1. Juli schwingen sich außerdem Spider-Man und Venom in Österreich auf Disney+. "The Amazing Spider-Man" (2012), "The Amazing Spider-Man 2" (2014) und "Venom" (2018) werden ab dem 1. Juli 2022 in Österreich auf Disney+ verfügbar sein. Am 8. Juli folgen "Spider-Man" (2002), "Spider-Man 2" (2004), "Spider-Man 3" (2007), "Spider-Man: Homecoming" (2017) sowie "Spider-Man: A New Universe" (2018).

Seit Anfang Juni muss die Teenagerin Kamala Khan sich ausgerechnet dem großen Namen "Ms. Marvel" als würdig erweisen. Als ob man als Teenagerin nicht so schon genug Probleme hätte. Ab dem 17. August muss Jennifer Walters, die Cousine von Bruce Banner, das Leben als Anwältin, Single mit Anfang 30, und zwei Meter große, grüne Powerfrau in der Serie "She-Hulk: Die Anwältin" unter einen Hut bringen.