"The Beekeeper": 5 ähnliche Filme für Fans des Action-Hits

Die Expendables sind eine schlagkräftige Truppe an Söldnern, die sich vor keiner Herausforderung scheuen. Sie werden beauftragt, sich in ein südamerikanisches Land einzuschleusen und dessen skrupellosen Diktator zu stürzen. Als die Mission in vollem Gange ist, erkennen die Männer, dass der Auftraggeber ein doppeltes Spiel mit ihnen treibt. Ein Spiel, dem auch die Expendables zum Opfer fallen sollen. Doch die sechs Männer sind hartnäckiger und widerstandsfähiger als gedacht...



Autor, Regisseur und Hauptdarsteller Sylvester Stallone versammelt in dem schlagkräftigen Actionfilm ein hochkarätiges Ensemble von Action-Superstars (in ihren besten Jahren), wie es noch nie auf der Leinwand zu sehen war: Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke und viele mehr zeigen hier, was auch nach all den Jahren in ihnen steckt!

Zu sehen auf SkyX, Apple TV+ und Prime Video. Hier geht's zum Film!