Als Hollys (Hilary Swank) große Liebe Gerry (Gerard Butler) stirbt, liegt ihre Welt in Trümmern. Eines Tages bekommt sie einen Brief – von Gerry. Von da an sollen noch viele weitere folgen. In jedem dieser Briefe stellt Gerry Holly einen Aufgabe, für die sie stets genau vier Wochen Zeit hat. Nach und nach findet Holly wieder ins Leben zurück.

Ganz große Liebesfilme machen auch vor großen, unangenehmen Themen nicht halt. Was passiert, wenn die große Liebe unerwartet stirbt? Stirbt man dann auch selbst? Kann man jemals wieder lieben, wenn einem das Herz herausgerissen wurde? Mit viel Sensibilität und leisem Humor ist "P.S.: Ich liebe dich" ein warmherzig-berührendes Drama über die ganz großen Gefühle, die mit der Groteske namens Liebe einhergehen.

